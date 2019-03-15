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Otomobilin geri manevra yaparken kadına çarptığı anlar kamerada

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde, bir otomobilin geri geri giderken çarptığı kadın yaralanırken, ilginç kaza MOBESE kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

Edinilen bilgiye göre, Yeşilkent Mahallesi 1. Cadde'de Emre T. idaresindeki 11 DE 425 plakalı otomobil, geri manevra yaptığı esnada, cadde üzerinde yolcu indirmek için duraklayan Halil G. kullandığı 11 TD 668 plakalı kamyonetten inmek isteyen Halime G. (47) çarptı. Çarpmanın etkisiyle iki araç arasında sıkışan Halime Güler yaralandı. Bu ilginç kaza MOBESE kameraları tarafından saniye saniye kaydedilirken, Bozüyük Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla alakalı tahkikat sürüyor.
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Otomobilin geri manevra yaparken kadına çarptığı anlar kamerada
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