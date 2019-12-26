Otomobilin motosikletliye çaptığı anlar böyle görüntülendi
Kilis’te, aynı yerde iki ayrı trafik kazasında otomobil ile motosiklet, minibüs ile otomobilin çarpışma anı güvenlik kamerasına yansıdı.Dereboyu caddesi üzerinde üzerinde seyir eden motosiklet ile otomobil çarpıştı. Çarpışma anı güvenlik kamerasına yansıdı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı. Diğer kazada ise minibüs ile otomobil çarpıştı. Kazada maddi hasar meydana geldi. Kaza anı güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
04:21
Erzurum Mehmet Akif’i unutmadı 26.12.2019 | 18:24
01:10
Hayvansever çift toprak altında kalan yavru köpekleri kurtardı 26.12.2019 | 18:24
00:50
Besni'de yağışlar nedeniyle 4 katlı bina çöktü 26.12.2019 | 18:24
00:46
Otomobilin motosikletliye çaptığı anlar böyle görüntülendi 26.12.2019 | 18:24
02:14:34
24:05
04:33
05:53
Bor madeninden Alzheimer ve Parkinson tedavisi için yerli ilaç üretildi 26.12.2019 | 12:18
00:54
Önce bıçakladı, sonra hastaneye götürdü 26.12.2019 | 12:09
01:09
01:17
Türk askeri Suriyeli kardeşlerimize kahve ikram etti 26.12.2019 | 11:02
01:22
Bursa'da ihtiyaç sahiplerine su indirimi! 26.12.2019 | 10:37
01:38
İran uçağı test uçuşunda düştü 26.12.2019 | 10:35
03:31
Adana'da sular çekilince her şey ortaya çıktı! 4 gündür felaketi yaşıyor 26.12.2019 | 10:33
03:38
Tuzla’da bıçaklı dehşet...Tartıştığı kişiyi boğazından bıçaklayıp kaçtı 26.12.2019 | 10:00
01:40
Raylarda ölü bulunan kadının üzerinden 10 yük treni geçmiş 26.12.2019 | 09:48
00:58
İstanbul Esenyurt'ta sürücülerin yol ortasındaki kavgası kamerada 26.12.2019 | 09:50
00:55
Kahramanmaraş'ta yoğun kar nedeniyle 5 ilçede okullar tatil 26.12.2019 | 09:31
01:25
Sivas'ta kar ve tipi geçit vermedi 26.12.2019 | 09:24
04:08
BİM Market 27 Aralık Cuma 2019 aktüel ürünleri sesli tanıtımı 26.12.2019 | 09:11