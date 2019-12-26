Otomobilin motosikletliye çaptığı anlar böyle görüntülendi

Kilis’te, aynı yerde iki ayrı trafik kazasında otomobil ile motosiklet, minibüs ile otomobilin çarpışma anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Dereboyu caddesi üzerinde üzerinde seyir eden motosiklet ile otomobil çarpıştı. Çarpışma anı güvenlik kamerasına yansıdı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı. Diğer kazada ise minibüs ile otomobil çarpıştı. Kazada maddi hasar meydana geldi. Kaza anı güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.