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Otomobille motosikletin çarpıştığı kaza kamerada

15.01.2020 | 18:26

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı. Kaza anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, Mehmet Dilki'nin kullandığı 06 GT 531 plakalı otomobil, Orhan Köse idaresindeki 46 ABU 820 plakalı motosiklet, Devlet Hatun Caddesi ile Çiğdem Sokak kesişiminde çarpıştı. Motosiklet sürücüsü, çarpmanın etkisiyle fırlayarak yere düştü. Ayağından yaralanan sürücünün yardımına çevredeki vatandaşlar koştu. Olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekipleri, yaralıya ilk müdahalesini yaptıktan sonra Elbistan Devlet Hastanesi'ne götürdü.

Tedavisine burada devam edilen yaralının ayağında kırıklar oluştuğu öğrenildi. Güvenlik kameralarına yansıyan kazada, motosiklet sürücüsünün çarpmanın etkisiyle havaya fırlaması yer alıyor. Polis ekipleri, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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