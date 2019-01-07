Papağan "Çapkın" geri gelmezse ölecek

Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi İlçesi Yençiftlik Mahallesinde Yaşar Alaz isimli vatandaşın işlettiği kebapçı dükkanına giren kişi yada kişiler, antika eşyalarının yanı sıra kebapçı dükkanının maskotu olan 'Çapkın' isimli papağanı da çaldı. Çapkın ve antika eşyaları çalan hırsızlar kayıplara karışırken, 'Çapkın'ın çalındığını duyan sahibi, komşu esnaflar ve müşteriler derin üzüntüye girdi. Bunun üzerine açıklamada bulunan 'Çapkın'ın sahibi Yaşar Alaz, geri getirilmezse papağanın öleceğini ifade ederek, "Getirsinler kaç paraya satacaksa ben vereyim o parayı. Nasıl ulaşırsa ulaşsın. Papağana değer biçilemez. Ben 7 sene önce bunun bin liraya almıştım" dedi.Alaz konuşmasının devamında çok üzüntülü olduğunu ifade ederek, "Televizyonu sökmüşler, kasadan bir miktar para almışlar. Ama en önemlisi de bizim papağanı çalmışlar.7 yaşında çapkın isimli papağanımız vardı. O gitti. En çok ona üzüldük. Şuana kadar halen bir sonuç alamadık. Sabah personel işyerine geldiğinde kapının açık olduğunu anahtarın kırıldığını, içeri girildiğini fark ediyor. Bana haber ediyor. Bende jandarmayı aradım. Jandarma gelip parmak izi aldı. En çokta hayvana üzülüyoruz. Papağanın bulunmasını istiyoruz. 7 senedir bakıyordum. Tam evcilleşmişti konuşkan, evladımızı gibiydi, buranın maskotuydu müşterilerde çok üzüldü, papağanın gitmesine esnaflar üzüldü. Çocuklar aileleri ile geldiğinde onunla ilgilendirdi. Bir an önce bulunmasını istiyoruz" dedi.Çapkın'ın değerinin paha biçilemez olduğunu dile getiren Alaz, "Duvarlarda sergilediğimiz, tarihi hediye olan kılıçlar vardı. Tabanca tüfek bardı. Değerli tespihler vardı, hançerler, bıçaklar vardı, televizyonu sökmüşler, bir miktar kasanda para almışlar. Getirsinler kaç paraya satacaksa ben vereyim o parayı. Nasıl ulaşırsa ulaşsın. Papağana değer biçilemez. Ben 7 sene önce bunun bin liraya almıştım. Papağanın kimliği falanda var. Doğumu var Türkiye girişi var, T.C. numarası bile var. Kongo'dan geldi. Atatürk Havalimanından gelişi yapılmış aşısı yapılmış. Sıradan bir papağan değil nüfus cüzdanı var" diye konuştu.Geri getirilmezse papağanın öleceğini de ifade eden Alaz, "2 tane veteriner arkadaş var devamlı bakan. Sabahleyin geldi 8-10 gün daha bulunmazsa ölür diyor. Çünkü 7 senedir sende sana alışmış dedi. Yavru olsa belki bir şey olmaz. Alışırlar diyor. O size alışkın olduğu için yaşamaz başka yerde diyor. Tüylerini yolar strese girer kendi kendini öldürür diyorlar" şeklinde konuştu.