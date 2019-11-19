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Park halindeki aracı böyle kundakladı

19.11.2019 | 17:24

Adana'da kimliği belirsiz bir kişi, park halindeki otomobilin üzerine benzin dökerek kundakladı. Güvenlik kamerasını inceleyen polis, eşkali uyan iki kişiyi gözaltına aldı.

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