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Parmağındaki yüzüğü çıkaramayan gencin imdadına itfaiye yetişti

Adıyaman’da parmağına taktığı yüzüğü çıkartamayan gencin parmağındaki yüzük itfaiyenin çalışmasıyla çıkartıldı.

İsmi öğrenilemeyen bir genç, parmağına taktığı gümüş yüzüğü çıkartmak istedi ancak çıkartamadı. Yüzüğün sıktığı parmağın morardığını fark eden genç yüzüğü kendisi çıkartmak için uğraştı ancak çıkartamayınca Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisine gitti. Buradan itfaiyeye yönlendirilen gencin parmağındaki yüzüğü itfaiye eri keski ile kesti. En sonunda yüzüğün parmaktan pense ile ayrılmasının ardından genç rahat bir nefes aldı. Parmağında şişlik ve morarma olduğu için genç hastaneye yönlendirildi.
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Parmağındaki yüzüğü çıkaramayan gencin imdadına itfaiye yetişti
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