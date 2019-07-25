Pazar ve marketlerde kadınlara tacizde bulunduğu iddiasıyla tutuklandı

Bartın'da pazar yerinde ve marketlerde kadınlara cinsel tacizde bulunduğu iddia edilen R.A.(61) tutuklandı.
Bartın kent merkezinde pazar yerinde marketlerde ve işlek caddelerde kadınlara tacizde bulunduğu iddia edilen R.A., hakkında şikayette bulunuldu. Polis, R.A.'yı Bartın Kemerköprü Mahallesi'nde bulunan kapalı pazar yerinde yakaladı. Polis, R.A.'nın marketlerde gezerken çekilen görüntülerini inceledi. Gözaltına alınan R.A. emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. R.A. çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.