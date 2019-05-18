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Pendik'de kontrolden çıkan araç bariyerlere çarparak durabildi

Pendik'de seyir halinde olan sürücü aniden önüne bir aracın çıkmasıyla direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç yol kenarındaki bariyerlere çarparak durabilirken sürücü burnu bile kanamadan kazayı atlattı. Pendik'de havalimanı bağlantı yolunda seyir halinde olan bir araç sürücüsü, yoldaki başka bir aracın aniden önüne geçmesiyle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç yolun kenarındaki bariyerlere hızla çarparak durabildi. Sürücü kazayı burnu bile kanamadan atlatırken, araçta maddi hasar meydana geldi. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansa binmek istemeyen sürücü olay yerinden kendi imkanlarıyla ayrıldı. Yolda kalan araç, daha sonra gelen çekici yardımı ile yoldan çekildi.

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Pendik'de kontrolden çıkan araç bariyerlere çarparak durabildi
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