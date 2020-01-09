Pendik’te 5. kattan dereye düşen kadından acı haber

Pendik’te dün yaşanan olayda binanın 5. katındaki evin camını silen Hayriye Yıldırım dengesini kaybedip binanın yanındaki dereye düştü. Hastaneye kaldırılan ağır yaralı kadının tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği öğrenildi. Pendik Çamçeşme Mahallesinde dün saat 14.00 sıralarında yaşanan olayda, iddiaya göre Hayriye Yıldırın binanın 5. katında bulunan evin camlarını sildiği sırada dengesini kaybetti. Dengesini kaybeden Yıldırım binanın yanında bulunan dereye düştü. Ağır yaralandığı öğrenilen Yıldırım, sedyeye alınarak dereden kurtarıldı. Hastaneye kaldırılan Yıldırım’ın yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybettiği öğrenildi.