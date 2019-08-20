Pendik’te aksiyon filmlerini aratmayan lastik hırsızlığı kamerada

Pendik'te geçtiğimiz gün sabah saatlerinde bir depoya giren hırsızlar burada bulunan lastikleri çalarak geldikleri araca yüklemeye başladılar. Depodaki görevlilerin hırsızları fark edip yanlarına gitmesiyle hırsızlar araca binerek hızla kaçmaya başladılar. Bu sırada depo görevlileri hırsızların peşinden koşarken bir görevli de hırsızların kaçmaması için demir kapıyı kapattı. Hırsızlar üstlerine kapanan demir kapıyı araçlarıyla kırarak depodan kaçtılar. Ardında hırsızlar kaçmaya çalışırken yol kenarında park halinde bulunan birkaç araca da çarptılar. Depo görevlileri kaçan aracın pelinde koştularsa da hırsızları yakalayamadılar.

Yaşanan hırsızlıkla ilgili konuşlan işletme müdürü Aydın Kaya, "Emniyete bilgi verdik, emniyetten arkadaşlar geldiler raporlar tuttular. Kapılarını patlatıyorlar, dış kapıyı arabayla patlatıyorlar" dedi.

Hırsızların depodan lastik çaldığı anlar ile demir kapıyı araçla kırarak kaçtığı anlar deponun güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde hırsızlar araç ile depoya girip lastikleri çalmaya başladılar. Depo görevlileri şahısları fark ederek peşlerinden koşmaya başlıyor, ardından bir görevli demir kapıyı kapatıyor. Hırsızlar demir kapıyı kırıyor ve sokaktaki araçlara çarparak kaçıyorlar.