Pendik’te bir evden yaklaşık 20 ton çöp çıkarıldı
Pendik’te bir kadının yaşadığı tek katlı binadan kötü kokular gelmesi üzerine vatandaşlar belediye ekiplerine haber verdi. Ekipler evde gördükleri manzara karşısına şaşkına döndü. Ev ve bahçesinden yaklaşık 20 ton çöp çıkarıldı. Kamyon kamyon çöp çıkarılan evde dezenfekte çalışmaları başlatıldı. Zabıta ve temizlik ekiplerinin saatlerce süren çöpleri toplama işlemi ise havadan görüntülendi.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:32
İstanbul Kadıköy'de çekiciden düşen yaşlı kadın hastanede konuştu! 15.01.2020 | 11:50
04:55
Dünyaca ünlü doktordan uzmanları ikiye bölen kahvaltı uyarısı! 15.01.2020 | 11:33
04:07
Balda hile nasıl yapılıyor? Sahte arı sütü nasıl anlaşılır? 15.01.2020 | 11:28
00:50
Beşiktaş'taki tehlikeli yolculuk kamerada! 15.01.2020 | 11:20
08:41
İstanbul'un gıda hilesi burada çözülüyor 15.01.2020 | 11:26
02:10
Bursa'da at arabalı hırsızlık kamerada 15.01.2020 | 11:25
12:50
05:44
04:30
Pendik’te bir evden yaklaşık 20 ton çöp çıkarıldı 15.01.2020 | 10:03
01:27
Adana'da 10'uncu kattan düşen kadın öldü 15.01.2020 | 09:48
04:36
Eskişehir'de köpekler 6 yaşındaki çocuğun kafa derisini parçaladı 15.01.2020 | 09:42
04:36
Köpekler 6 yaşındaki çocuğu hastanelik etti 15.01.2020 | 09:43
02:14
10. kattaki evinin balkonundan düşen kadın hayatını kaybetti 15.01.2020 | 09:39
01:12
Meteoroloji'den sağanak yağış ve kar uyarısı! Bugün hava nasıl olacak? 15.01.2020 | 09:36
01:55
Isparta'da yolcu otobüsü devrildi! Yaralılar var... 15.01.2020 | 09:10
04:25
İstanbul Beyoğlu'nda yabancı uyrukluların kaldığı binada korkutan yangın 15.01.2020 | 08:55
07:58
İstanbul için asit yağmuru uyarısı! 15.01.2020 | 01:09
00:37
Yaşlı kadın, çekicinin kaldırdığı araçtan böyle düştü 14.01.2020 | 18:15
04:16
Eksi 25 derecede suya girip balık avlıyorlar 14.01.2020 | 18:15
05:09
Otomobil yayalara böyle çarptı 14.01.2020 | 18:15