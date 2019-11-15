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Pendik’te husumetli olduğu iddia edilen şahıs ile taksici arasındaki tartışma kanlı bitti: 1 yaralı

15.11.2019 | 16:25

Pendik Marmara Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde bir şahıs ile taksici arasında çıkan tartışma kanlı bitti. Taksiciyi silahla bacağından vurarak yaralayan şahıs, yanındaki kadın şahısla beraber kaçtı. Yaralanan taksi sürücüsü hastaneye kaldırıldı.

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