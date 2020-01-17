Pendik’te sokak ortasında tekmeli yumruklu kavga kamerada

Pendik’te bir şahıs ile arkadaşı arasında çıkan kavga çevrede paniğe neden oldu. Arkadaşından arabasının anahtarlarını isteyen şahıs, isteği yerine getirilmeyince arkadaşıyla sokak ortasında tekmeli yumruklu kavgaya tutuştu. Daha sonra olay yerin gelen baba, oğlunu oradan götürmek için hayli çaba sarf etti. Yumruk ve tekmelerin havada uçuştuğu kavga ile babanın oğlunu götürme çabası kameralara yansıdı.