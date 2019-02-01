Pendik'te tapu dairesi önünde kapkaç!

PEŞLERİNDEN KOŞTULAR

Olay, Doğu Mahallesi İnce Sokak üzerindeki tapu dairesi önünde meydana geldi. Satı ile Yüksel Acar çifti yakındaki banka şubesinden para çekerek tapu dairesinin yolunu tuttu. Satı Acar araçtan inerken eşi ise park yeri aramaya başladı. Bu sırada kimliği belirsiz bir kişi, tapu dairesine doğru yürüyen Satı Acar'ın yanına yaklaşarak kolundaki çantayı çaldı. Kapkaççı kendisini bekleyen araca binerek uzaklaştı. Acar çifti şüphelinin kaçtığı otomobilin arkasından bir süre koştu. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Güvenlik kameralarını inceleyen polis, otomobille kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.