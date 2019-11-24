Pilates hocası önce eşini ayağından vurdu sonra kendini ihbar etti
Büyükçekmece’de eşini bacağından ve ayağından vuran silahla vuran pilates hocası, daha sonra kendini polise ihbar ederek teslim oldu. Olay yerine gelen polis ekipleri eşinin başında bekleyen şüpheliyi gözaltına aldı.Olay, bu sabah 10:30 sıralarında Büyükçekmece Ekinoba'da bulunan lüks villa sitesinde meydana geldi. Uzun süredir ailevi sorunları olduğu öğrenilen Sinan Ç. ile Yeliz Ç. arasında sabah saatlerinde tartıştı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Sina Ç. evinde bulundurduğu silahı ateşleyerek eşini ayak bileğinden ve bacağından vurarak yaraladı. Daha sonra eşinin başında yarım saat bekleyen adam sakinleşmesinin ardından polisi arayarak kendini ihbar etti. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri Sina Ç.'yi olayı gerçekleştirdiği silah ile birlikte gözaltına aldı. Sinan Ç. olay yeri sorgusunda büyük ailevi sorunlar yaşadığı için olayı gerçekleştirdiğini itiraf etti. Yeliz Ç. ise olay yerine gelen sağlık ekipleriyle hastaneye kaldırıldı. Polis olayla ilgili çalışmasını sürdürüyor.
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