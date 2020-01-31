Pınar Kaynak olayı hakkında son dakika haberi: Pınar Kaynak'ın annesinden Müge Anlı programında flaş çağrı! | Video
Pınar Kaynak olayı ile ilgili son dakika haberleri peş peşe geliyor. Olay yerine giden atv Müge Anlı ekibi Pınar Kaynak olayının yaşandığı iddia edilen bölgede Pınar Kaynak'ın annesi ile dolaştı. Çarpıcı detaylara ulaşılan programa Anne Kaynak, canlı olarak bağlandı. İşte Pınar Kaynak olayı ile ilgili yaşanan son dakika gelişmeleri...
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