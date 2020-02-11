Web TV Yaşam Pizzaya tüküren kuryeye 2 yıl 6 ay hapis | Video

Pizzaya tüküren kuryeye 2 yıl 6 ay hapis | Video

Pizzaya tüküren kuryeye 2 yıl 6 ay hapis | Video
11.02.2020 | 17:59

Eskişehir’de motosikletli kuryenin müşteriye götürdüğü pizzaya apartmanın içinde tükürmesi ve bunu telefonla kaydetmesi sonucu açılan davada kurye Burak S. hakkında 2 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın duruşmasına, taraf avukatları katılırken, Burak S. hakkında 'tüketilecek her çeşit besin veya şeylere zehir katarak veya başka suretlerle bunları bozarak kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye düşürmekten 2 yıldan 15 yıla kadar, 'mala zarar vermek' suçundan da 4 aydan 3 yıla kadar hapis cezası talep edilmişti. Mahkeme heyeti Burak S. hakkında, 'tüketilecek her çeşit besin veya şeylere zehir katarak veya başka suretlerle bunları bozarak kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye düşürmekten 2 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

"2 YIL 6 AY NETİCETEN BİR CEZA VERİLMİŞ OLDU"
Dava sonrasında açıklama yapan Hüseyin Alyüz'ün Avukatı Kemal Sayılır, süreçten bahsederek, "Süreç basına uzun süre yansıdı. Yaklaşık 2 yıl önce olan elim bir olaydı. Gıda anlamında insanların hazır gıdaya yöneldiği bir zamanda kafalarında soru işareti olan bir durum yaşanmıştı. Biz tazminat davalarımız, süreç içinde geçen bazı hakaret ve müvekkilimin hakkında açılan soruşturmaların sonucunda, müvekkilimin lehine olacak şekilde takipsizlik kararı verilmişti. Bu pizzaya tükürüp servis eden kurye hakkında Eskişehir 3. Ağır Ceza Mahkemesinde bir dosya vardı. Bugün karar celsesi oldu ve bu kuryeye tükürdüğü tespit edilmesinden dolayı TCK 185'inci madde gereği 3 yıl hapis cezası verildi. TCK 62. Madde uygulanarak 1/6 oranında indirilerek 2 yıl 6 ay neticeten bir ceza verilmiş oldu. Bunun üst sınırı tabii ki çok daha yüksekti. Biz üst sınırından olmasını istiyorduk kendimiz için. Çünkü bu basına yansıması ve bir daha yaşanmaması için bir caydırıcılık etkisi olması inancındaydık. İstinaf yolu açık şu anda. Belirttiğimiz gibi 2 yıl altında kalmadığı için hükmün açıklamasına geri bırakılması hali uygulanmadı. Şu anda kurye için verilmiş, kesinleşmiş olmayan bir hapis cezası var" dedi.

"BU KADAR UĞRAŞIN SONUCUNDA CEZANIN YETERLİ OLMADIĞINI DÜŞÜNÜYORUM"
Pizzasına tükürülen Hüseyin Alyüz ise verilen cezanın yeterli olmadığını söyleyerek, "Bu yaşanılan şeyi sadece benim yaşadığım bir şey olarak görmüyorum. Okuduğum bazı şeylerden bu tarz suiistimallerin daha önce birçok kez gördüm. Kendi meslek gurubundaki arkadaşlardan görebiliyoruz bunu. Sadece kendim için düşünmüyorum. Hazır gıda konusunda tüm personel çalıştıran firmalara ya da hazır gıda tüketen insanların da olayı örnek olarak gördüklerini düşünüyorum. Bugün başıma gelse yine aynı şeyi yapardım. İki senemiz geçti. Bununla alakalı birçok mahkememiz var. Bu kadar uğraşın sonucunda cezanın yeterli olmadığını düşünüyorum" diye konuştu.

"O GÜNDEN BERİ PİZZA TÜKETMİYORUM"
Terörün sadece silahla olmadığını, gıda ile de olabileceğini ve olaydan sonra zımbalanmış, bantlanmış paketler olduğunu aktaran Hüseyin Alyüz, "Ortalıkta bir virüs dolaşıyor. Her şey olabilirdi. Ufacık bir hastalık bile olsa zaten adli tıptan alınan raporlarda da mevcut. Kişiye hastalık buluşması söz konusu. Tükürük ile bulaşan birçok hastalık var. Yemek yemiyoruz artık. O günden beri pizza tüketmiyorum. Ağzıma koymadım. Kendini değiştiren firmaların da olduğunu düşünüyorum. Bantlanmış, zımbalanmış şekilde gelen paketler olmuş. Bu da tabii ki benim adıma, herkes için düşünürsek gurur verici bir durum. Terör illa silahla bıçakla olacak değil. Söz ile de oluyor, psikolojik de oluyor, gıda ile de oluyor. Allahtan verilmiş sadakamız varmış" ifadelerini kullandı.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Pizzaya tüküren kuryeye 2 yıl 6 ay hapis | Video 06:33
Pizzaya tüküren kuryeye 2 yıl 6 ay hapis | Video 11.02.2020 | 17:59
Van Gölü sahilleri buz kesti | Video 01:54
Van Gölü sahilleri buz kesti | Video 11.02.2020 | 17:59
Müge Anlı'dan Elazığ'daki depremzedelere destek! Çocuklar gibi sevindi | Video 06:41
Müge Anlı'dan Elazığ'daki depremzedelere destek! Çocuklar gibi sevindi | Video 11.02.2020 | 15:27
Müge Anlı'yı çileden çıkaran görülmemiş skandal! 32 yaşındaki kadın, 14 yaşındaki kızı kaçırdı 11 Şubat 2020 Salı | Video 25:19
Müge Anlı'yı çileden çıkaran görülmemiş skandal! 32 yaşındaki kadın, 14 yaşındaki kızı kaçırdı (11 Şubat 2020 Salı) | Video 11.02.2020 | 12:34
İstanbul'daki 10 numara yağ operasyonları kamerada | Video 02:05
İstanbul'daki "10 numara yağ" operasyonları kamerada | Video 11.02.2020 | 11:45
Müge Anlı'da görülmemiş olay! 11 Şubat 2020 Salı Öz oğlunu evlatlık verip bir kız çocuğunu evlat edinmiş | Video 08:05
Müge Anlı'da görülmemiş olay! (11 Şubat 2020 Salı) Öz oğlunu evlatlık verip bir kız çocuğunu evlat edinmiş | Video 11.02.2020 | 11:08
Yasa dışı bahisle vatandaşı dolandırıp böyle eğlendiler | Video 04:10
Yasa dışı bahisle vatandaşı dolandırıp böyle eğlendiler | Video 11.02.2020 | 11:10
Trafikte terör estiren maganda motosikleti polisin üzerine sürüp böyle kaçtı | Video 01:59
Trafikte terör estiren maganda motosikleti polisin üzerine sürüp böyle kaçtı | Video 11.02.2020 | 09:56
Esra Erol'da en yakın arkadaşı ile ilişkiye giren kocasını... Canlı yayında yasak aşk skandalı! | Video 10:33
Esra Erol'da en yakın arkadaşı ile ilişkiye giren kocasını... Canlı yayında yasak aşk skandalı! | Video 11.02.2020 | 09:15
Faciadan dönülen yokuşta çocuklar kaymaya devam ediyor | Video 04:00
Faciadan dönülen yokuşta çocuklar kaymaya devam ediyor | Video 10.02.2020 | 18:12
Ağaç tünellerde kar güzelliği | Video 04:04
Ağaç tünellerde kar güzelliği | Video 10.02.2020 | 18:12
Enerji timleri yaban hayvanlarını unutmadı | Video 07:41
Enerji timleri yaban hayvanlarını unutmadı | Video 10.02.2020 | 18:12
Kars kışın en soğuk gecesini yaşadı... Termometreler eksi 27’i gösterdi | Video 02:35
Kars kışın en soğuk gecesini yaşadı... Termometreler eksi 27’i gösterdi | Video 10.02.2020 | 18:12
Marmara'da Denizi'nde tekne battı, iki kişi ölümden döndü | Video 01:00
Marmara'da Denizi'nde tekne battı, iki kişi ölümden döndü | Video 10.02.2020 | 18:12
Artvin kar fırtınası deniz üzerinden böyle geldi 00:18
Artvin kar fırtınası deniz üzerinden böyle geldi 10.02.2020 | 11:15
CHP'li belediyenin kovduğu işçi kendini yaktı | Video 00:45
CHP'li belediyenin kovduğu işçi kendini yaktı | Video 09.02.2020 | 20:50
Ordu’da kar yağışı eğlenceye dönüştü | Video 05:25
Ordu’da kar yağışı eğlenceye dönüştü | Video 09.02.2020 | 18:13
Adıyaman’da fırtına minareyi devirdi | Video 01:10
Adıyaman’da fırtına minareyi devirdi | Video 09.02.2020 | 18:13
Esenyurt'ta AVM'de ölen gençte uyuşturucu şüphesi | Video 02:23
Esenyurt'ta AVM'de ölen gençte uyuşturucu şüphesi | Video 09.02.2020 | 15:27
Hatay sınırına yoğun askeri araç sevkiyatı 00:35
Hatay sınırına yoğun askeri araç sevkiyatı 09.02.2020 | 15:23

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

BİZE ULAŞIN