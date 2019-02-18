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PKK operasyonunda gözaltına alınanlar adliyede

Adana Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında şafak vakti bölücü terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda 5'i çocuk 11 kişi adliyeye sevk edildi.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri, 14 Şubat şafak vakti bölücü terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon başlattı. Özel harekat polislerinin de desteğiyle daha önceden belirlenen adreslere eş zamanlı baskınlar düzenlendi. Özel harekat polisleri koçbaşı ile söz konusu şahısların evlerinin kapısını kırarak içeri girdi. Operasyonda ilk etapta aralarında çocukların da olduğu 24 zanlı, daha sonra da 3 şüpheli gözaltına alındı.
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PKK operasyonunda gözaltına alınanlar adliyede
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