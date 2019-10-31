PKK/YPG'li teröristlerin tuzakladığı 250 kilo patlayıcı imha edildi!
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Fırat'ın doğusunu terör örgütlerinden temizlemek için başlattığı Barış Pınarı Harekatı kapsamında teröristlerden temizlenen Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesi karşısında yer alan Suriye'nin Haseke iline bağlı Resulayn ilçesinde teröristlerin tuzakladığı 250 kilogram patlayıcı imha edildi.
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