Web TV Yaşam Polis, aracı durduran Suriyeli çocuğa çikolata verdi

Polis, aracı durduran Suriyeli çocuğa çikolata verdi

26.10.2019 | 18:18

Barış Pınarı Harekatı kapsamında Kilis Emniyet Müdürlüğünde görevli iken Suriye'ye geçici göreve giden ve bölgede görev yapan polis, yol kenarında zırhlı aracı durduran Suriyeli çocuğa çikolata verdi.

Barış Pınarı Harekatı kapsamında bölgede görev yapan Polis memuru Arif Murat Atabey, Suriye 'nin Azez ilçesi'ne bağlı Aktarin beldesinde zırhlı araçla devriye atarken, araca doğru koşarak gelen Suriyeli çocuğu fark etti. Hemen aracını durduran polis memuru Arif Murat, aracından inerek kendisine meraklı gözlerle bakan Suriyeli çocuğa çikolata vererek, yanaklarını öperek sevdi.

Polis memuru Atabey, Suriyeli küçük çocuğun Türk Devleti'ne olan sevgisi nedeniyle duygulandığını belirterek, yanında bulunan çikolata ikram etmek isteğini kaydetti.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

00:47
Polis, aracı durduran Suriyeli çocuğa çikolata verdi 26.10.2019 | 18:18
02:10
Karadeniz'de "Zargana" balıkçıların yüzünü güldürdü 26.10.2019 | 18:18
00:17
Motosiklet kazaları kameralara böyle yansıdı 26.10.2019 | 18:18
00:26
Motosiklet sürücüsünün iki aracın arasında kaldığı kaza kamerada 26.10.2019 | 18:18
07:35
Köpekleri gezdiriyor, ayda 5-6 bin lira kazanıyorlar... 26.10.2019 | 15:51
01:38
Minibüsçüler ile korsan taksici kavgasında 3 kişi ölmüştü: O kavganın faillerine operasyon! 26.10.2019 | 14:07
00:20
Yolun ortasında yatan köpeği ezen sürücü kaçtı 26.10.2019 | 12:43
04:31
İstanbul merkezli 10 ildeki silah kaçakçılığı operasyonu! 26.10.2019 | 12:13
02:18
Erzincan'da PKK sığınaklarında tuzaklanmış EYP bulundu! 26.10.2019 | 11:39
01:41
Freni boşalan iş makinesi restorana çarptı! 26.10.2019 | 10:12
03:46
PKK’ya ait 15 adet el bombası ile 2 adet EYP düzeneği ele geçirildi 26.10.2019 | 10:05
01:34
Rize'de dünden beri kayıp olan 16 yaşındaki Kaan parkta ölü bulundu 26.10.2019 | 10:04
00:18
Öğretmenlerin kavgasını öğrenciler böyle ayırdı 25.10.2019 | 18:19
00:57
İlkokul öğrencisine yaya geçidinde otomobil çarptı 25.10.2019 | 18:19
00:52
Buldan’da zehirli engerek yılanı paniği 25.10.2019 | 18:19
05:37
FETÖ’nün sözde TSK imamı Adil Öksüz’ün Üsküdar’da saklandığı ev görüntülendi 25.10.2019 | 17:13
01:38
Kalpazanlara büyük darbe! 25.10.2019 | 16:18
00:24
Bursa'nın İnegöl ilçesinde kimliği belirsiz şahısların saldırısına uğrayan genç ağır yaralandı. 25.10.2019 | 15:44
01:37
5 metrelik duvardan spor için atlamış 25.10.2019 | 15:38
07:27
İlk uçuşunu ikinci hayatında yaptı 25.10.2019 | 14:59

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

BİZE ULAŞIN