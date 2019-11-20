Polis otosunun kaputuna giren yavru kedi polisler tarafından kurtarıldı

Niğde'de polis aracının motor kaputuna sıkışan yavru kedi kurtarıldı. Bankalar Caddesi'nde uygulama yapan trafik polisleri park halindeki araçlarından kedi sesi gelmesi üzerine çalışma başlattı. Ekipler, aracın lastiklerini ve alt kısımlarını inceleyip kediye ulaşamayınca motorun üzerindeki parçaları çıkardı. Kediyi kurtarmak için polisler bir süre çaba sarf etti. Yavru kedi, ekiplerin çabaları sonucunda bulunduğu yerden çıkarıldı. Olayın şaşkınlığını yaşayan polisler kediyi çıkardıktan sonra kaçarak kayıplara karıştı. Bu sırada kurtarma çalışmalarını izleyen çevredeki vatandaşlar da polis ekiplerine duyarlı davranışlarından dolayı teşekkür etti. Ekipler soğuk kış aylarında bu tür olayların yaşanmaması için vatandaşlardan arabalarını çalıştırmadan önce kontrol etmelerini istedi.