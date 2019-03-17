Polisin şüphe üzerine durdurduğu şahısların ev ve üst aramasında 15 kilo uyuşturucu madde ele geçirdi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğüne bağlı Motosikletli Polis Timler, 21 şubat günü ilimiz Zeytinburnu Sümer Mahallesinde E.B ve M.D isimli erkek şahıslardan şüphelenip durdurdu.

Durdurulan şahısların üst aramasında ve devamında yapılan ev aramasında 13,50 gram taş kokain, 2,56 gram toz kokain, 15 kilo 173 gram metamfetamin ve türevleri tarzı kimyasal madde, Uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 285 TL para, 3 adet cep telefonu ele geçirdi.

Yakalanan şahıslar, 22 Şubat günü sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Polislerin evde yaptığı arama anları da saniye saniye polis kamerasına yansıdı.