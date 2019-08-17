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Polisler Türk bayrağını yerde bırakmadı

İstanbul Sultangazi’de elektrik direkleri arasına asılı olan Türk bayraklarının yere düştüğünü gören polis memurları bayrağı yerde bırakmadı. Polislerin bayrakları toplayıp öperek anlına koyduğu o duygusal anlar vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

İstanbul Sultangazi'de aşırı rüzgar nedeniyle elektrik direkleri arasına asılan Türk Bayrakları yere düştü. Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri, Türk Bayrağının yerde olduğunu görünce duruma müdahale ederek bayrakları toplamaya başladı. Tek bayrakları toplayan polis memurlarından birisi Türk Bayrağını öperek anlına koydu. Yerdeki bayrakları toplayan ekipler, rüzgar nedeniyle diğer bayraklar düşmesin diye direğe bağladı. Görenleri duygulandıran polislerin bayrak duyarlılığı ise çevrede bulunan bir vatandaş tarafından cep telefonuna kaydedildi.
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Polisler Türk bayrağını yerde bırakmadı
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