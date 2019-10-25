Polisten 'Mutlu Pazar' operasyonu
Antalya'daki semt pazarlarında özellikle yerleşik yabancıların çantalarından cüzdanlarını ve telefonlarını çaldıkları iddia edilen 5'i kadın 7 kişi, polisin 'Mutlu Pazar' adı verilen operasyonuyla gözaltına alındı. Antalya Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, son aylarda semt pazarlarındaki hırsızlık olaylarının artması üzerine 'Mutlu Pazar' adı verilen operasyon yaptı. Polis ekipleri, özellikle yerleşik yabancıların yoğunlukla yaşadığı mahallelerdeki semt pazarlarında hırsızlık yaptıkları tespit edilen, akraba 9 şüphelinin adresine eş zamanlı baskın yaptı. Baskında A.A., T.L., A.A, D.E, Ö.O. adlı kadınlar ile R.O. ve A.O. adlı erkek şüpheliler gözaltına alındı.
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