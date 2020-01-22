Popçu Tarkan, Bayrampaşa Yıldırım Mahallesi'ndeki arazisine otel ve benzinci imar izni için İBB'ye başvurdu!
Popçu Tarkan, İstanbul Bayrampaşa Yıldırım Mahallesi'nde satın aldığı arazi için imar planında olmayan otel ve benzinci yapmak için İBB'ye başvurdu.
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