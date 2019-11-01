Posof'ta yüksek kesimler beyaza büründü

Ardahan'ın Posof ilçesinde yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu. Ekim ayı başlarında ilk kar yağışı yaşanan Ardahan’ın Posof ilçesinde bugün etkili olan kar yağışı dağların beyaza bürünmesine neden oldu.

Kasım ayının başlangıcı ile Posof vadisini çevreleyen dağlara beyaz gelinliğini giydi. Ulgar Dağı, Arsiyan Dağı ve Urema Yaylası beyaza bürünürken Posof vadisinde renkler canlılığını korumaya hayvanların da otlaklarda otlamaları devam ediyor.