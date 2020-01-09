Prim borcu olanlara sağlık hizmeti 1 yıl uzadı
Genel Sağlık Sigortası'nda prim borcu olan vatandaşlara müjde geldi. Prim borcu olan Bağkur ve Genel Sağlık Sigortası sağlık hizmetlerinden 1 yıl daha faydalanabilecek.
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