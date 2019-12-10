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Profesyonel kick boksçu hırsızlıktan tutuklandı

10.12.2019 | 18:11

Profesyonel kick boksçu ve Moldova’da kafes dövüşçüsü olan Ivan B., Fatih’teki 4 ayrı iş yerinden toplam 750 bin TL’lik hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alındı. Hırsızlık anları güvenlik kameralarına yansırken, şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. Polisin, diğer şüphelileri yakalama çalışmaları sürüyor.

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliğine bağlı ekipler, son 4 ay içerisinde Fatih'te meydana gelen 4 ayrı iş yerinden toplam 750 bin TL'lik hırsızlık yapılması olayları üzerine harekete geçti. Meydana gelen olaylarla ilgili çalışma başlatan ekipler, 20 Eylül'de Kemalpaşa Mahallesindeki bir iş yerinden 80 bin dolar ile 7 bin 500 TL, 23 Ekim tarihinde Mesihpaşa Mahallesindeki bir iş yerinden 10 bin dolar, yine aynı tarihte aynı adresteki başka bir iş yerinden 100 dolar ve son olarak 15 Kasım tarihinde Molla Gürani Mahallesindeki bir iş yerinden içinde 350 bin TL ile 20 bin dolar bulunan çelik kasanın çalındığını tespit etti.

POLİS, KAMERA GÖRÜNTÜLERİNİ TEK TEK İNCELEDİ, HIRSIZIN ADRESİNİ TESPİT ETTİ
Hırsızlık Büro Amirliğine bağlı ekipler, olayların meydana geldiği yerlerde bulunan güvenlik kamerası görüntülerini büyük bir titizlikle inceledi. Polis, şüphelilerin gerçekleştirdiği son olaya ait görüntülerden yola çıkarak hırsızların ikametlerini tespit etti. Belirlenen adreste yaşayanların Ivan B. (26) ve Janna G. (40) isimli Moldova uyruklu şahıslar olduğu ortaya çıktı. Polis, şüpheli şahısları yakalamaya yönelik 22 Kasım tarihinde ikametlerine operasyon düzenledi. Operasyon sonucunda, Ivan B., Ivan B.'nin kız arkadaşı olduğu öğrenilen Christina G. (20) ve Christina G.'nin annesi Janna G. kıskıvrak yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler emniyete götürüldü.

IVAN B. PROFESYONEL KİCK BOKSÇU VE KAFES DÖVÜŞÇÜSÜ ÇIKTI
Gözaltına alınarak emniyete götürülen şahıslardan Ivan B.'nin profesyonel kick Boksçu olduğu ve Moldova'da kafes dövüşü turnuvalarına katıldığı belirlendi. Ivan B.'nin ayrıca 4 yıl önce Türkiye'ye yerleşerek tekstil işi ile uğraşmaya başladığı, kendi ülkesinde de hırsızlık suçlarından kaydı olduğu öğrenildi.

VATANDAŞIN TOPLAM ZARARI 750 BİN TL
Fatih'te 4 ayrı iş yerinde meydana gelen hırsızlık olayları sonucunda hırsızların toplamda 750 bin TL'lik vurgun yaptığı belirlendi. Polis, gerçekleştirilen operasyon neticesinde çalınan paranın 10 bin TL'lik kısmını ele geçirdi.

IVAN B. TUTUKLANDI, POLİS DİĞER ŞÜPHELİLERİ ARIYOR
Janna G. isimli kadın emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, adliyeye sevk edilen Ivan B. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Christina G. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Polis, hırsızlık olaylarına ait güvenlik kamerası görüntülerine yansıyan diğer iki şüpheliyi yakalama çalışmalarını sürdürüyor.

HIRSIZLIK ANLARI GÜVENLİK KAMERASINDA
Öte yandan, güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, Ivan B.'nin yanındaki şahıslarla birlikte bir iş yerine girdiği, içeride bulunan çelik kasayı el arabasına yükleyerek oradan ayrıldıkları görüldü.

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