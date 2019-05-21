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Ramazan’da alkol alın şahıs ortalığı birbirine kattı

Samsun’da Ramazan günü alkol alan 60’lı yaşlardaki bir şahıs, ortalığı birbirine kattı.

Olay, Samsun'un İkadım ilçesi Kale Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, gündüz vakti alkol alan yaşlı adam önce bir seyyar tartıcı ile tartıştı. Sonrasında bir kadınla daha tartışan sarhoş adam, çevredeki esnafa sataştı. Yere düşmesi sonucunda kafasında delik açılan Sıtkı ismindeki yaşlı adamı, çevre sakinleri zor zapt etti. Yaşlı adam alkolün de etkisiyle çevredeki vatandaşlara ve görüntü çekenlere sinkaflı konuşarak çirkin el hareketleri yaptı.


Çevreye rahatsızlık vermeye devam eden yaşlı adam için polis ekipleri ve ambulans çağrıldı. Polis ekiplerinin de kontrol altına almada zorluk çektiği yaşlı adam, olay yerine gelen 112 Acil Servis ambulansı ile Gazi Hastanesi'ne götürüldü.

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Ramazan’da alkol alın şahıs ortalığı birbirine kattı
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