Raydan çıkan vagonlar yük trenine çarptı

Edinilen bilgiye göre Malatya'da Müselles (Üçgen yol bağlantı) Garı'nda öğle saatlerinde manevra yük treninin son iki vagonu bağlantılarından çıktı. Bu sırada Malatya'dan Sivas'a doğru yola çıkan 53513 sayılı başka bir yük trenine Dilek Mahallesi yakınlarında arkadan çarpan çimento yüklü vagonlar devrilirken, karşı trenden de bir vagon devrildi. Kaza sonrası kimse yaralanmazken, vagonlarda maddi hasar meydana geldi.

Yük treni, Dilek İstasyonu'nda hemzemin geçidini ihlal etmeyecek şekilde beklemeye alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.