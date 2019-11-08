Reyhan öğretmen, görmeyen öğrencisine ışık oldu

Hakkari'nin Güzelkonak köyündeki bir okulda resim öğretmenliği yapan Reyhan Karaçavuş, görme engelli öğrencisinin eğitimine ve yaşamını kolaylaştırmasına destek oluyor.

Kayser Taş 11 yaşında. Hakkari'nin Yufkalı köyünde 2'si de kendisi gibi görme engelli 5 kardeşiyle birlikte yaşıyor. Her gün taşımalı eğitimle köylerine 5 kilometre uzaklıktaki Güzelkonak Yatılı Bölge Ortaokuluna gidiyor.

Karanlık dünyasına ışık olan öğretmeniyle aralarında bir dostluk var. Öğretmen Karaçavuş, bu iletişimin daha önce görme engellilere yönelik aldığı eğitimlerden kaynaklandığını söyledi. Kayser'in ilk dersine girdiğinde ona yardım edebileceğini hissettiğini anlatan Karaçavuş, derslere de Braille Alfabesi'yle başladığını anlattı.

Kısa zamanda çok yol aldıklarını belirten Karaçavuş, "İzin verilmesi üzerine ve gönüllü olarak hafta sonları evde derslerimize başladık. Tabii bunun öncesi var. Kayser'le ilk tanışmamız çok da iç acı değildi. Ben görsel sanatlar öğretmeniyim ve bununla birlikte Kayser bana 'Bütün öğretmenler bana bir şeyler öğretiyor. Ama sen bana bir şey öğretmiyorsun, benim eksiklerimi çok fazla yüzüme vuruyorsun' demişti. Bu da benim çok zoruma gitmişti. Kayser için bir şeyler yapmalıydım ve yapmaya başladım. Hafta sonları evde derslere başladık ve adım adım ilerledik" dedi.