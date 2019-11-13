Web TV Yaşam Rezalet görüntüler! Çocukları Atatürk'ün posteri önünde secde ettirdiler

Rezalet görüntüler! Çocukları Atatürk'ün posteri önünde secde ettirdiler

13.11.2019 | 11:15

10 Kasım gösterilerinde kayda geçen görüntülerde çocukların Mustafa Kemal posteri önünde secde ettirilmesine her kesimden tepki geldi. Skandal görüntülere inceleme başlatıldı.

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