Rögarla araç arasında sıkıştı

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde, kanalizasyon çalışması yapan bir işçi, rögarın üzerine yanlış park edilen otomobil yüzünden dışarı çıkamadı. Kanalizasyon çalışması için rögar kapağını açarak içeri giren işçi, işi bitip çıkmak isterken, uyarı dubası koyulmasına rağmen, rögarın üzerine yanlış park edilen aracı görünce, çaresizce etraftan yardım istedi.