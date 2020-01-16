Rus Duması, Putin'in önerdiği Mişustin'in başbakan adaylığını onayladı
Olağanüstü toplanan Duma Genel Kurulunda, Mihail Mişustin’in başbakan adaylığı 383 milletvekili oyuyla kabul edilirken, adaylığına "hayır" oyu çıkmadı. Milletvekillerinin 41'i "çekimser" kaldı.
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