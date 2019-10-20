Rus mühendisleri taşıyan minibüs kaza yaptı 2 ölü, 11 yaralı

Rusya’dan Akkuyu Nükleer Santralinde çalışmak için Antalya’ya uçakla, oradan da Mersin’in Silifke ilçesine minibüsle gelen Rus mühendisler kaza yaptı. Kaza da 2 kişi hayatını kaybederken, minibüs şoförü ile birlikte 11 kişi yaralandı.