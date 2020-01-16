Rus siyaset uzmanından Türkiye ve Rusya’nın Libya’daki stratejik ortaklığı hakkında açıklama!

Türkiye ve Rusya Libya’da ateşkesin sağlanması ve kalıcı bir çözüm için yoğun çalışmalar yürütüyor. Peki son dönemde Türkiye ve Rusya arasındaki ilişkiler nasıl ilerliyor? Rus siyaset uzmanı Sergey Markov bu sorunun cevabını A Haber’e anlattı.

"TÜRKİYE VE RUSYA ŞUANDA BÖLGENİN LİDERİ"

Türkiye ve Rusya'nın Libya'daki önemli adımlarını değerlendiren Sergey Markov;"Rusya ve Türkiye şuanda bölgenin lideri çünkü her iki ülkede oldukça aktif ve harika orduları var. Her ikisinin de iyi bir ekonomisi ve aynı zamanda Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Başkan Vladimir Putin gibi büyük liderleri var. Rusya ve Türkiye'nin bölgedeki iki ana politik oyuncu olduğu açık bir şekilde ortada." ifadelerini kullandı.

Moskova sonrası Berlin'de de süren görüşmeleri değerlendiren Markov "Libya'da ortak bir hükümet kurulması dışında başka bir çözüm yok. Türkiye Libya bölgesinde oldukça önemli bir aktör haline geldi. Türkiye ve Rusya'nın birlikte çalışma konusunda oldukça iyi bir deneyimi var. Türkiye ve Rusya Suriye'de olduğu gibi Libya'da da farklı tarafları destekliyor ama Türkiye ve Rusya oldukça güçlü politik liderler tarafından yönetiliyor. Bu da her iki tarafın bazı konularda ödün vermesine sebep oluyor. Böylece Suriye ve Libya gibi ülkelerde barış için ödün veriyor." dedi.

BERLİNDE YAPILACAK GÖRÜŞMEDEN NASIL BİR SONUÇ BEKLENİYOR?

Rus siyaset uzmanı Sergey Markov bu soruya; "Almanya Başbakanı Merkel'in katılımıyla bazı görüşmeler gerçekleşecek. Putin Libya hakkında uzun süren görüşmelerin ardından şimdiden Merkel ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İnanıyorum ki Almanya ve Fransa desteklerse anlaşma daha güçlü olacak." yanıtı verdi.

Ankara Rusya hattındaki ilişkileri de değerlendiren Sergey Markov; "Türkiye ve Rusya arasındaki ilişki güçlü stratejik bir ortaklık. Her iki ülke de bazı konularda özellikle enerji sektöründe anlaştı ancak bazen anlaşamadığı konular da oluyor. Aynı zamanda Türkiye ve Rusya, ülkelerin bir konuda nasıl anlaşmaya varabileceklerini tüm dünyaya gösteriyorlar ve bazı ödünler vererek problemi çözüyorlar." dedi.

"TÜRKAKIMI ENERJİ SEKTÖRÜ İÇİN ÇOK ÖNEMLİ BİR İŞBİRLİĞİ PROJESİ"

Giderek yükselen Türk ekonomisinin daha ucuz fiyata enerji erişimini sağlayacağını belirten Sergey Markov, "AB ülkelerinin de Rus gazını almasını sağlayacak. TürkAkım projesi Türkiye ve Rusya arasında enerji sektörü için çok önemli bir işbirliği projesi." yanıtını verdi.