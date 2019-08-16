Sabah Gazetesi Özel İstihbarat Bölümü muhabiri Serkan Bayraktar toprağa verildi

Önceki gün memleketi Rize'de geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Sabah Gazetesi Özel İstihbarat Bölümü muhabiri Serkan Bayraktar'ın cenazesi Sapanca Göl Mahallesi'ndeki baba evine getirildi. Anne Hatice Bayraktar evlerinin bahçesindeki oğlunun cenazesini son kez görmek için yakınlarının kollarında güçlükle tabutun başına geldi. Hatice Bayraktar oğluna son kez bakıp, gözyaşları içerisinde sevdi. Dualar edilip, helallik alınmasının ardından cenaze sevenlerinin omzunda Yeşil Camii'ne getirildi. Trabzonspor taraftarı olan Serkan Bayraktar'ın tabutunun üzerine Trabzonspor forması konuldu. Serkan Bayraktar'ın kardeşleri taziyeleri kabul etti. Cuma namazının ardından kılınan cenaze namazına Sabah Gazetesi yöneticileri, meslektaşları, yakınları ve vatandaşlar katıldı. Cenaze namazının ardından Serkan Bayraktar, Kemer Aile Kabristanlığında toprağa verildi.