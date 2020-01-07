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Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçak pistten çıktı

07.01.2020 | 10:31

Sabiha Gökçen Havalimanında piste iniş yapa bir yolcu uçağı, şiddetli fırtına nedeniyle pistten çıktı. Yolcular şişme kaydırakla uçaktan tahliye edildi. Uçağı piste geri çekme çalışmaları sürüyor. İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanında saat 09.05 sıralarında Pegasus Havayolları'nın Shadjah-Sabiha Gökçen Havalimanı seferini yapan Boeing 737-800 tipi yolcu uçağı iniş sırasında kayarak pistten çıktı. Toprak alanda duran uçağın yolcuları, şişme kaydıraklarla uçaktan tahliye edildi. Uçağı piste geri çekme çalışmaları devam ediyor. Öte yandan olayda can kaybı ya da yaralanma olmadığı öğrenildi.

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