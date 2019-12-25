Sağanak yağış sonrası sel! Sulama kanalı taştı, yollar nehre döndü
Cadde ve sokaklar dere yatağına döndü, sel hayatı durma noktasına getirdi. Adana'da şiddetli sağanak sele neden oldu. Birçok noktada su baskınları yaşandı. Şiddetli yağmur gecede etkili oldu. Sulama kanalı taştı, Yeşibulvar ve Kozan Caddesi nehre döndü. Vatandaşlar yolda mahsur kaldı.
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