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Sağlık Bakanı’ndan gece yarısı 112 ve Hastane ziyareti

09.12.2019 | 10:43

Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca bu gece yarısı İstanbul 112 Avrupa Yakası Komuta Merkezini ziyaret etti. 112 Komuta merkezine gelen çağrıları cevaplayan Bakan Koca 112 Acil Ambulans Sistemi’nin 25. Kuruluş yılını telsizden kutladı. Bakan Koca 112 Merkezinin ziyaretinin ardından Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servislerini de ziyaret etti.

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