Sahile vuran yunus balığını kurtardı

Ezine ilçesine bağlı Geyikli beldesinin Kumburun köyünde balık tutmaya giden Beytullah Kara ile Tamer Yılmaz, sahile vuran yunusu görünce hem kolları hem de paçaları sıvayarak talihsiz hayvana yardım etmeye koyuldu.Denizle buluştuktan sonra adeta teşekkür edercesine kendisini kurtaranları selamlayan yunus, bir süre sonra gözden kayboldu. O renkli anları da yakın arkadaşı Tamer Yılmaz, saniye saniye kayıt altına aldı.