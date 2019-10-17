"Sahte Ajan" çetesine suçüstü

İstanbul'da kendilerine Interpol Ajanı ve polis süsü vererek çevirdikleri yabancı uyruklu turistlerin ve kaçak göçmenlerin paralarını alan ve nitelikli dolandırıcılık olaylarına karışan bir çete suçüstü çökertildi. İran uyruklu dört çete üyesi sahte polis tutuklandı