"Sahte Ajan" çetesine suçüstü
İstanbul'da kendilerine Interpol Ajanı ve polis süsü vererek çevirdikleri yabancı uyruklu turistlerin ve kaçak göçmenlerin paralarını alan ve nitelikli dolandırıcılık olaylarına karışan bir çete suçüstü çökertildi. İran uyruklu dört çete üyesi sahte polis tutuklandı
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
07:12
İstanbul Başakşehir'de işçi servisi kaza yaptı 17.10.2019 | 10:47
01:47
00:13
"Sahte Ajan" çetesine suçüstü 17.10.2019 | 10:52
05:45
Hülya Koçyiğit'ten 'Barış Pınarı' Mesajı! 17.10.2019 | 10:30
02:19
Barış Pınarı harekatında kullanılan yerli ve milli silahlar! 17.10.2019 | 10:22
01:10
Türkiye Genelinde Hava Durumu! 17.10.2019 | 10:24
01:10
İsmail bebeği, annesi ağladığı için yastıkla boğmuş 17.10.2019 | 09:59
01:20
İstanbul Kadıköy'de taksiciden alkollü şahıs ve kız arkadaşına uçar tekme 17.10.2019 | 09:41
05:17
03:16
Başkent’te otomobil yön levhasına çarptı: 2 ağır yaralı 17.10.2019 | 09:20
01:36
Yüzlerce balon balığı ağa takıldı 16.10.2019 | 23:19
03:19
Kaldırımda otururken silahlı saldırıya uğradı 16.10.2019 | 20:34
00:41
Ümraniye'de korkutan yangın 16.10.2019 | 20:34
03:25
Rusya'da uyuşturucu taşıyan kedi ortadan kayboldu 16.10.2019 | 18:32
01:56
HDP önündeki ailelerden ‘Asker selamlı’ destek 16.10.2019 | 18:32
01:40
Asistan doktora jiletli saldırı 16.10.2019 | 18:32
01:47
Engelliye önce darp, sonra gasp kamerada 16.10.2019 | 18:32
01:31
Film gibi kovalamaca kazayla son buldu 16.10.2019 | 18:33
00:38
00:21
İş yerinden hırsızlık yapan kadın kamerada 16.10.2019 | 18:33