Sahurda kedi kurtarma operasyonu

İstanbul Beylikdüzü Marmara Mahallesinde bulunan İhlas Marmara Evleri Birinci kısımdaki sitenin içerisinde bir yavru kedi çıktığı ağaçta mahsur kaldı. Sahur vakti minik kedinin yardım çığlıklarını duyan site sakinleri itfaiyeyi arayarak durumu bildirdi. İtfaiye ekipleri ise kısa süre sonra olay yerine gelerek kedinin bulunduğu ağacı tespit etmeye çalıştı. Karanlıkta sesi duyulan ancak kendisi gözükmeyen kedi için itfaiye ekipleri el fenerleri ile ağaca bakmaya başladı. Kısa süre sonra itfaiye aracının merdiveni ile kedinin bulunduğu noktaya ilerlemeye çalışan itfaiye görevlisi uzun süre kediyi yakalamak için mücadele verdi. Korkmuş minik kediyi kucağına alarak aşağıya inan itfaiye görevlisi daha sonra site yönetiminin güvenlik görevlilerin minik kediyi teslim etti.