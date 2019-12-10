Web TV Yaşam Şaka gibi müdahale...LPG tankı yerinden çıkan otomobile elinde sigarayla müdahale etti

Şaka gibi müdahale...LPG tankı yerinden çıkan otomobile elinde sigarayla müdahale etti

10.12.2019 | 18:12

Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde meydana gelen, 3 kişinin yaralandığı trafik kazasında, kazaya karışan otomobillerden birinin LPG tankı yerinden çıktı. Gaz kaçağı yaşanan olayda elinde sigarayla otomobile müdahale eden bir vatandaşın rahatlığı şok etti. Kaza anı güvenlik kameraları tarafından da kaydedildi.

Edinilen bilgilere göre kaza Pazarcı mahallesi Uğur Mumcu Caddesinde saat 17.30 sıralarında meydana geldi. Sahilde gelin damat fotoğrafı çektirmek için Gazipaşa istikametinden sahile doğru seyir halinde olan Alper O. idaresindeki 07 NG 108 plakalı otomobil, tali yoldan Uğur Mumcu caddesine çıkan Osman Ö. yönetimindeki 07 UE 438 plakalı otomobile çarptı. Çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameralarına yansıyan kazada arkadan gelen gelin ve damat şok geçirdi. Çarpışmanın etkisi ile iki aracın sürücüsü ve 07 NG 108 plakalı araçta yolcu olarak bulunan İbrahim Aydın yaralandı. Kaza sonrası 07 UE 438 plakalı otomobilin bagajda bulunan LPG tankı yerinden çıktı. Otomobilden gaz kokusu çevreye yayılırken durumu fark eden bazı vatandaşlar LPG tankının vanasını kapatmaya çalıştı. Bagaja konan ve bagaj kapağı kapanan otomobil çevresinde güvenlik tedbiri alınmazken elinde sigarayla otomobile yanaşan bir vatandaş elindeki sigarayı yere atarak bagaj kapağını açıp tanka müdahale etti.

Şans eseri bir facia yaşanmazken vatandaşların vurdumduymazlığı "pes" dedirtti. Kaza sonrası yaralılar olay yerine gelen 112 ambulansıyla hastaneye kaldırılırken kazaya karışan otomobiller çekici ile olay yerinden kaldırıldı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulansla yaralılar hastaneye sevk edildi.

Kazaya karışan araçlar çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

03:16
Şaka gibi müdahale...LPG tankı yerinden çıkan otomobile elinde sigarayla müdahale etti 10.12.2019 | 18:12
03:09
Profesyonel kick boksçu hırsızlıktan tutuklandı 10.12.2019 | 18:11
00:25
İkiye bölünen araçtan fırladı, ayağa kalkıp yürüdü! O anlar kamerada 10.12.2019 | 16:05
00:49
Sokak ortasında cinayetin görüntüleri ortaya çıktı... Zanlının yakalanma anları kamerada 10.12.2019 | 15:23
00:17
Konya'da göçen ev yakınında DHA muhabirine canlı yayında saldırı anları 10.12.2019 | 15:23
01:02
Şehit kadın bomba imha uzmanı Esma Çevik için helallik alındı 10.12.2019 | 14:21
01:16
Edirne'de fuhuş operasyonunda 14 kişi gözaltına alındı 10.12.2019 | 14:03
01:07
Yolculara küsen şoför dakikalarca otobüsü bekletti 10.12.2019 | 14:15
03:27
Müge Anlı'da yeni gelişmeler! Eski eşini korumak için mi bildiklerini gizliyor? 10.12.2019 | 12:53
04:14
Müge Anlı ile Tatlı Sert'te Zeynep Ergül'ün ağabeyinden çarpıcı açıklamalar! 10.12.2019 | 12:51
00:59
Öğrenciler üşümesin diye her sabah durağı sobayla ısıtıyor 10.12.2019 | 12:20
11:59
Bir anne daha evladına kavuştu! A Haber Ceylan ailesinin evinde! 10.12.2019 | 11:36
03:43
Hafriyat kamyonunun küçük kıza çarpma anı güvenlik kamerasında 10.12.2019 | 11:26
01:34
Konya'da 2 katlı ev çöktü! 2'si çocuk 3 kişi hayatını kaybetti 10.12.2019 | 10:51
01:51
4 yaşındaki çocuğun ölümüne neden olan servis kazasının yeni görüntüsü ortaya çıktı 10.12.2019 | 10:26
02:12
Zehir tacirlerine Zeus’lu operasyon 10.12.2019 | 10:22
00:19
İngiliz ajanın cesedi böyle bulundu! 10.12.2019 | 10:05
00:50
Ayşe Karaman'ı öldürmekten yargılanan doktor sevgili suçlamaları reddetti 09.12.2019 | 19:15
01:26
Ceren Özdemir'in yeni görüntüleri ortaya çıktı 09.12.2019 | 18:50
08:21
25 kişinin yaralandığı dehşet anlarının yeni görüntüleri ortaya çıktı 09.12.2019 | 18:22

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

BİZE ULAŞIN