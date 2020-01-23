Web TV Yaşam Sakarya’da aynı sokakta 1 haftada 3 kaza meydana geldi

Sakarya’da aynı sokakta 1 haftada 3 kaza meydana geldi

23.01.2020 | 18:19

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde bir hafta içerisinde aynı sokak üzerinde meydana gelen 3 trafik kazası güvenlik kamerasına yansıdı.

Kazalar, Adapazarı ilçesi Dr. Kamil Sokak üzerinde meydana geldi. Meydana gelen 3 ayrı trafik kazasında yaralanan olmazken kaza anları ise anbean güvenlik kamerasına yansıdı. 16 Ocak tarihinde gece saatlerinde meydana gelen kazada 2 otomobil kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkan araçlar bir giyim mağazasının duvarına çarparak durabildi. Kazanın gece saatlerinde yaşanması ve kaldırımda herhangi birinin yürümemesi olası bir facianın önüne geçti. Sürücülerin yara almadan atlattığı kazada araçlar ve mağaza da maddi hasar meydana geldi.

Aynı sokak üzerinde dün öğlen saatlerinde meydana gelen trafik kazasında ise hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı. Yaralananın olmadığı kazada araçlarda maddi hasar meydana geldi. Son meydana gelen kazada ise kırmızı dolmuşun yayaya çarpma anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

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