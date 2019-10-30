Sakarya'da Deaş operasyonu

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde terör örgütü DEAŞ'ın 5 numaralı ismi olduğu belirtilen İsmail el İthavi'nin geçen yıl 2 ay süren takip sonucu yakalandığı evin Arabacı Alanı Mahallesi'nde olduğu ortaya çıktı. İsmail el İthavi ve yanındaki Iraklıların saklandığı Sultan Sokak'taki evi emlakçıdan kiraladığı, operasyonun ardından boşalan dairede şu an Suriyeli ailenin oturduğu öğrenildi.