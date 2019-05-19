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Sakarya'da önce tarlada sonra hastanede çatışma 3 ölü, 4 yaralı!

Sakarya'nın Arifiye ilçesinde, aralarında husumet bulunanlar tarlada karşılaşırken, tüfek ve tabancaların ateşlenmesi sonucu 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Hastanenin önünde çıkan kavgada bir kişinin tüfeğini ateşlemesi sonucu 1'i polis 2 kişi daha yaralandı.

Olay bugün öğle saatlerinde, Arifiye Kumbaşı Mahallesi?nde tarlaların olduğu alanda meydana geldi. İddiaya göre, kendilerine ait tarlaya çalışmaya gelen aralarında husumet bulunan iki grup arasında kavga çıktı. Tabanca ve tüfekler ateşlenirken, Bilal Erman (31), Murat Erman (57) ve Fahri Harmancı (43) hayatlarını kaybetti. Abdullah Erman (62) ve Kamil Harmancı ise yaralandı. 112 Acil ekipleri yaralıları Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.


HASTANENİN ÖNÜNDE TÜFEK ATEŞLENDİ
Çevik kuvvet ekipleri hastanenin önünde önlem aldı. Yaralıların kaldırıldığı hastanenin acil servisinin girişinde bir süre sonra taraflar arasında kavga çıktı. Yaralıların yakınları birbirine girdi. Çevik kuvvet polisleri olayı güçlükle yatıştırdı. Bir süre sonra hastanenin önünde kavga yeniden alevlendi. Hastane bahçesinde bir kişinin tüfeğini ateşlemesi sonucu saçmaların isabet ettiği 1'i polis 2 kişi yaralandı. Yaralılar tedavi altına alında. Yaşanan olaylar üzerine önlemler arttırılarak özel harekat polisleri sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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Sakarya'da önce tarlada sonra hastanede çatışma 3 ölü, 4 yaralı!
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