Samsun-Ordu karayolunda heyelan | Video

Ordu'da Karadeniz Sahil Yolu'nda heyelan meydana geldi. Son dakika haberine göre 2 kişinin yaralandığı heyelanda, Samsun-Ordu karayolu ulaşıma kapandı. Heyelanda karayolunda uzun araç kuyrukları oluştu. Bölgeye çok sayıda itfaiye ve kurtarma ekibi sevk edildi.