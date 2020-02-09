Samsun'da dehşet anları kamerada... Karda kayan araçlar böyle takla attı | Video
Samsun’da yokuş aşağı inen otomobiller karlı yolda kayarak takla attı. Kaza anları cep telefonları ile görüntülendi. Samsun şehir merkezine öğle saatlerinde yağmaya başlayan, aralıklarla devam eden mevsimin ve yılın ilk karı akşam saatlerinde etkisini iyice hissettirdi. Sürücü ve yayalar kara hazırlıksız yakalandı. Atakum ilçesi Nişantaşı Caddesi’nde yokuş aşağı inen bir otomobil karla kaplı yolda kayarak takla attı. Cep telefonu kamerasına yansıyan olayda direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü aşağıya doğru kayan aracı durduramadı. Hızla yokuş aşağı kayan araç o sırada yolda yürüyen vatandaşların çok yakınından geçerek kaldırıma çarparak takla attı ve ters döndü.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:04
01:14
Terk eden sevgilisinin otomobilini kundakladı | Video 09.02.2020 | 10:05
03:13
Tamir etmek istediği telefon elinde böyle alev aldı 08.02.2020 | 17:20
01:33
05:54
00:27
01:04
02:25
Yolun karşısına geçen kadının hayatını kaybettiği kaza kamerada | Video 07.02.2020 | 18:05
11:48
02:13
00:22
Ardahan'da 4 bin 560 su kaplumbağası ele geçirildi | Video 07.02.2020 | 18:05
10:39
10:39
05:46
'Kaza bela def olsun' diye doğaya 2001 ekmek bıraktılar 07.02.2020 | 10:46
02:40
Çığ bölgesinde arama çalışmaları yeniden başlatıldı | Video 07.02.2020 | 10:23
03:51
00:33
İstanbul Bahçelievler’deki kuyumcu soygunu dehşetinde flaş gelişme | Video 07.02.2020 | 08:04
03:03
Çığ altından sağ çıkartılan vatandaşın o anları | Video 06.02.2020 | 21:45
01:25
Bahçelievler’deki kuyumcu soygunu dehşeti kamerada! | Video 06.02.2020 | 21:16