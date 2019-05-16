Samsun'da Ecrin'in kaybolduğu evin yakınında kazı başlatıldı

Samsun Vezirköprü ilçe merkezine yaklaşık 32 kilometre uzaklıktaki Alancık Mahallesi'nde oturan Kurnaz ailesinin kızları Ecrin, geçen hafta salı günü öğle saatlerinde evlerinin önünde oynarken kayboldu. 9 gündür sürdürülen aramalarda 16 kilometrekarelik alanı didik didik tarayan ekipler, Ecrin'e dair bir iz bulamadı. Bölgede sürdürülen aramalar sırasında akşam saatlerinde AFAD'a ait 'Abrek' isimli kadavra köpeği, küçük kızın kaybolduğu evin yaklaşık 70 metre aşağısında bir ağacın dibinde tepki verdi. Bunun üzerine durum kayıp Ecrin soruşturmasını yürüten savcılığın kararı ile alanda kazı yapılması kararlaştırıldı. Gece yarısı bölgeye gelen jandarma ekipleri kadavra köpeğinin tepki verdiği alanda önce kazma küreklerle ardından ise iş makinesi ile kazıya başladı. Kazı çalışması sürüyor. Kazı çalışmalarını küçük kızın dedesi Nuri Kurnaz da izliyor.