Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Samsun'da Ecrin'in kaybolduğu evin yakınında kazı başlatıldı

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde evinin önünde oyun oynarken kaybolan 1,5 yaşındaki Ecrin Kurnaz'ı arama çalışmaları sırasında kadavra köpeği 'Abrek', evin yaklaşık 70 metre aşağısındaki bir ağacın dibinde tepki verdi. Savcılık kararı ile küçük kızın gömülü olabileceği şüphesi üzerine alanda gece yarısı kazı çalışması başlatıldı.

Samsun Vezirköprü ilçe merkezine yaklaşık 32 kilometre uzaklıktaki Alancık Mahallesi'nde oturan Kurnaz ailesinin kızları Ecrin, geçen hafta salı günü öğle saatlerinde evlerinin önünde oynarken kayboldu. 9 gündür sürdürülen aramalarda 16 kilometrekarelik alanı didik didik tarayan ekipler, Ecrin'e dair bir iz bulamadı. Bölgede sürdürülen aramalar sırasında akşam saatlerinde AFAD'a ait 'Abrek' isimli kadavra köpeği, küçük kızın kaybolduğu evin yaklaşık 70 metre aşağısında bir ağacın dibinde tepki verdi. Bunun üzerine durum kayıp Ecrin soruşturmasını yürüten savcılığın kararı ile alanda kazı yapılması kararlaştırıldı. Gece yarısı bölgeye gelen jandarma ekipleri kadavra köpeğinin tepki verdiği alanda önce kazma küreklerle ardından ise iş makinesi ile kazıya başladı. Kazı çalışması sürüyor. Kazı çalışmalarını küçük kızın dedesi Nuri Kurnaz da izliyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
EN ÇOK İZLENEN VİDEOLAR
  • BUGÜN
  • BU HAFTA
  • BU AY
  • HER ZAMAN
Sabah TV
;
ARKADAŞINA GÖNDER
Samsun'da Ecrin'in kaybolduğu evin yakınında kazı başlatıldı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına " ; " koyunuz
BİZE ULAŞIN